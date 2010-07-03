Одиннадцать школьников в Тверской области попали в больницу с отравлением

Следствие выясняет причины отравления 11 детей в одной из школ в Тверской области. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.
"22 мая 2019 года в следственный отдел регионального СК поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец Тверской области 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщило управление.
Проводится доследственная проверка. В школе сейчас работают следователи, криминалисты, сотрудники управления Роспотребнадзора по Тверской области. По предварительным данным, состояние детей стабильное. Их жизни ничто не угрожает.
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