Российские самбисты завоевали 3 золотые медали в первый день ЧМ в Ташкенте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские спортсмены завоевали 3 золотые медали в первый соревновательный день чемпионата мира по самбо в Ташкенте. Они также выиграли серебряную и бронзовую медали.

Победителями мирового первенства стали Андрей Демидов (среди слепых, весовая категория до 64 килограммов) и Алсу Насырова (среди слепых, до 59 килограммов). Третье золото принес Демид Волков, выступавший в боевом самбо в весе до 88 килограммов.

Серебряную медаль выиграла Софья Емелюкова – в спортивном самбо в категории до 50 килограммов. Бронза на счету Александра Пшеничных (спортивное самбо, до 58 килограммов). Соревнования завершатся 8 ноября.

Ранее мужская сборная России победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. За российскую команду выступали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко. В сумме они набрали 26 очков.

Второе место заняла сборная Португалии с 22 очками. Третьими стали спортсмены из США – 19 очков.