Россиянин Гаджимагомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе

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Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Астане в весовой категории до 92 килограммов.

В финале Гаджимагомедов победил американца Трента Хидли. Годом ранее Хидли взял верх над россиянином в поединке за золото мирового первенства.

Для сборной России это третья золотая медаль на турнире. Ранее в женской борьбе победила Алина Касабиева (до 65 килограммов), а в вольной борьбе золото завоевал Ибрагим Ибрагимов (до 70 килограммов).

Бронзовую награду получил Абубакар Муталиев: в весовой категории до 57 килограммов он победил в схватке за третье место азербайджанца Ислама Базарганова. Эта медаль стала для российской команды 12-й на чемпионате.

После победы Гаджимагомедова у сборной России 13 медалей: три золотые, три серебряные и семь бронзовых. Чемпионат мира завершится 1 ноября.

Ранее российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира на соревнованиях в Баку в весовой категории более 100 килограммов. Он досрочно одолел азербайджанца Ушанги Кокаури.

