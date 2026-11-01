Открылась регистрация на новый поток курсов академии "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодые жители столицы в возрасте от 16 до 35 лет могут бесплатно пройти обучение современным цифровым инструментам и работе с искусственным интеллектом. Новый поток онлайн-курсов академии "Молодежь Москвы" стартует 16 ноября и продлится до 29-го числа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Академия "Молодежь Москвы" открыла регистрацию на новый поток бесплатных онлайн-курсов для молодых жителей столицы в возрасте от 16 до 35 лет. Занятия пройдут с 16 по 29 ноября: участники смогут выбрать один из шести курсов по менеджменту, медиа и цифровым технологиям – и сразу применять знания на практике", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В программу вошли занятия по работе с ИИ, авторскому праву, проджект-менеджменту, созданию лендингов и оформлению документов. Участники познакомятся с инструментами для решения практических задач и узнают, как применять их в учебе, работе и собственных проектах.

Курс "Нейросети: от теории к практике – инструменты для будущего" пройдет 21, 22, 28 и 29 ноября. Участники познакомятся с применением искусственного интеллекта для создания текстов, изображений и мультимедийных проектов, а также анализа данных.

Еще одна программа – "Человеческий фактор в ИИ-трансформации. Модуль 1. Ловушки мышления" – состоится 16, 18, 23 и 25 ноября. Эксперты объяснят, почему возникают ошибки при оценке информации и как их распознавать.

Курс "Введение в проджект-менеджмент" проведут 16, 19, 23 и 26 ноября. Слушатели узнают, как анализировать рынок и целевую аудиторию, готовить проектную документацию, выбирать стратегию продвижения и презентовать собственные идеи.

18 ноября пройдет лекция "Лендинг: создание эффективных посадочных страниц. Практические кейсы". На ней расскажут, как собирать информацию для одностраничного сайта, продумывать его структуру и подбирать тексты.

Курс "Цифровые инструменты для работы с текстовыми документами" запланирован на 19, 21, 26 и 28 ноября. Слушателей научат оформлять сложные материалы, создавать схемы и диаграммы, работать с шаблонами, совместно редактировать файлы и автоматизировать повторяющиеся задачи.

Особое внимание уделено правовым аспектам. 16 ноября состоится занятие "Законная работа с картинками и видео: антикризисный тренинг по авторскому праву". Участники познакомятся с основными принципами защиты интеллектуальной собственности.

Ранее на портале "Молодежь Москвы" разместили серию видеоуроков, посвященных построению карьеры в столице. В них разбирают конкретные примеры и дают практические рекомендации. Посмотреть ролики можно в любое удобное время.

