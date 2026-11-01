Медведев ответил шуткой на слова о наличии "русского следа" в польском кризисе

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на утверждения о причастности России к политическому кризису в Польше. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

Медведев с иронией перечислил, кого Запад винит в своих проблемах. По его словам, выборы в США списывают на русских, мигрантов в Испании тоже объясняют действиями России, а конституционный переворот в Польше приписывают Москве. Он поблагодарил за такую логику.

"Ничто не объединяет нас лучше, чем наша мощь!", – говорится в публикации.

Кризис в Польше начался после того, как премьер-министр Дональд Туск решил назначить судьей Конституционного суда бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. Затем к зданию суда пришли протестующие, некоторые из которых попытались попасть внутрь.

Туск в обращении к нации обвинил Россию в якобы причастности к вспыхнувшему кризису. По его словам, недоброжелатели используют "армию российских ботов" и даже получают похвалу от близких к Кремлю людей.

