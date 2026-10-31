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31 октября, 08:36

Политика

Президент Польши Навроцкий созвал совещание с участием всех политических сил

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве срочной встречи с участием всех политических сил и парламентариев, чтобы урегулировать положение вокруг Конституционного суда. Об этом говорится в обращении главы государства, которое приводит РИА Новости.

Цель совещания президент обозначил как "возвращение конституционного порядка".

Кроме того, Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию суда. Сотрудников правоохранительных органов он назвал "силами принуждения", которые, по его утверждению, направило правительство.

В Варшаве обострился конфликт вокруг Конституционного суда Польши. В пятницу вечером, 30 октября, у здания учреждения собрались протестующие, несколько человек попытались прорваться внутрь.

Обострение связано с конфликтом вокруг руководства учреждения. На официальной странице Конституционного суда в соцсетях заявили о предполагаемом незаконном захвате сайта учреждения. Авторы публикации подчеркнули, что Богдан Свенчковский продолжает занимать пост председателя, а Анну Корвин-Петровскую не признают судьей Конституционного суда. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

В свою очередь, член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский заявил о попытке госпереворота в стране. Он призвал граждан выступить против происходящего во время митинга возле здания Конституционного суда.

Толпа протестующих окружила конституционный суд Польши

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