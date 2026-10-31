Фестиваль искусств "ЮгАрт" откроет прием заявок на участие 5 ноября

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа

Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа откроет прием заявок на фестиваль искусств "ЮгАрт" 5 ноября. В прошлом сезоне солисты и коллективы подали более 1,5 тысячи заявок, а прямые трансляции финальных шоу посмотрели свыше 15 тысяч зрителей.

В программу юбилейного пятого сезона войдут три направления: "ЮгАрт. Вокал", "ЮгАрт. Танец" и "ЮгАрт. Слово". Первые два предполагают сольные и коллективные выступления, а последнее предназначается только для индивидуальных исполнителей. Участников распределят по трем возрастным категориям: от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 лет и старше. Оценивать выступления будет независимая экспертная комиссия в составе специалистов из сферы культуры и искусства.

Также в этом сезоне введут программу наставничества для финалистов. Участники подготовят свои номера к заключительным выступлениям при поддержке профессиональных саунд-продюсеров и хореографов. Специалисты помогут скорректировать музыкальное сопровождение, отработать сценические движения и адаптировать номера к формату финального шоу. Также они позаботятся о подготовке к творческим поединкам.

Финал конкурса художественной слова состоится 20 марта 2027 года в библиотеке № 150. Гранд‑финал вокального и танцевального направлений пройдет 7 апреля 2027 года в концертном зале "ЮгАрт". Победителей выберут по итогам голосования экспертной комиссии и зрителей, а лауреаты получат дипломы и памятные призы.

Для участия необходимо заполнить форму на сайте и прикрепить видеозапись выступления. Прием заявок на конкурсы "ЮгАрт. Танец" и "ЮгАрт. Вокал" открыт до 2 февраля 2027 года, на "ЮгАрт. Слово" – до 18 февраля.

Ранее ХХ Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве. Пятый раз в программе фестиваля представлена номинация "Дикая природа Москвы". Она открывает неизведанные уголки дикой природы.

