Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 10:10

Культура

Фестиваль искусств "ЮгАрт" откроет прием заявок на участие 5 ноября

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа

Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа откроет прием заявок на фестиваль искусств "ЮгАрт" 5 ноября. В прошлом сезоне солисты и коллективы подали более 1,5 тысячи заявок, а прямые трансляции финальных шоу посмотрели свыше 15 тысяч зрителей.

В программу юбилейного пятого сезона войдут три направления: "ЮгАрт. Вокал", "ЮгАрт. Танец" и "ЮгАрт. Слово". Первые два предполагают сольные и коллективные выступления, а последнее предназначается только для индивидуальных исполнителей. Участников распределят по трем возрастным категориям: от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 лет и старше. Оценивать выступления будет независимая экспертная комиссия в составе специалистов из сферы культуры и искусства.

Также в этом сезоне введут программу наставничества для финалистов. Участники подготовят свои номера к заключительным выступлениям при поддержке профессиональных саунд-продюсеров и хореографов. Специалисты помогут скорректировать музыкальное сопровождение, отработать сценические движения и адаптировать номера к формату финального шоу. Также они позаботятся о подготовке к творческим поединкам.

Финал конкурса художественной слова состоится 20 марта 2027 года в библиотеке № 150. Гранд‑финал вокального и танцевального направлений пройдет 7 апреля 2027 года в концертном зале "ЮгАрт". Победителей выберут по итогам голосования экспертной комиссии и зрителей, а лауреаты получат дипломы и памятные призы.

Для участия необходимо заполнить форму на сайте и прикрепить видеозапись выступления. Прием заявок на конкурсы "ЮгАрт. Танец" и "ЮгАрт. Вокал" открыт до 2 февраля 2027 года, на "ЮгАрт. Слово" – до 18 февраля.

Ранее ХХ Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве. Пятый раз в программе фестиваля представлена номинация "Дикая природа Москвы". Она открывает неизведанные уголки дикой природы.

В Москве завершился фестиваль мотивационного кино "Будем жить"

Читайте также


культурафестивалигород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика