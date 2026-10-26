Музей Победы подготовил бесплатную программу ко Дню народного единства

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Музей Победы на Поклонной горе 4 ноября проведет праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В этот день попасть в музей можно будет бесплатно, сообщила пресса-служба культурного учреждения.

В программу войдут выступления артистов, мультимедийная экспозиция, экскурсии с музыкальным сопровождением и творческие занятия для посетителей всех возрастов.

Концертная программа начнется в 12:00 в зале Полководцев. На сцену выйдут сводный хор проекта "Московское долголетие", Московский казачий хор и народный артист России Олег Газманов. Еще одно выступление запланировано на 17:00, для посетителей споет творческое объединение "Хоросапиенс".

В фойе зала Славы представят выставку "Одна на всех". Она расскажет о представителях разных народов, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Посетители смогут изучить более 100 историй фронтовиков с помощью интерактивных экранов.

Также для гостей впервые проведут музыкально-исторический маршрут по экспозиции "Подвиг народа". Во время экскурсии расскажут о роли советского народа в разгроме нацизма и исполнят известные песни военных лет. У панорамы "Брестская крепость" прозвучит "Катюша", рядом с экспозицией о "Молодой гвардии" в память о погибших исполнят песню "Журавли", а у ступеней поверженного Рейхстага – "Казаки в Берлине".

С 11:00 до 18:00 в музее будут работать творческие площадки для детей и взрослых. Участники смогут украсить деревянные магниты и значки орнаментами народов России, расписать сумки-шопперы акриловыми красками и вместе создать ковер с национальными узорами.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 4 ноября пройдет 14-я акция "Ночь искусств", в рамках которой организуют более 400 мероприятий на свыше 120 площадках.

В программу войдут спектакли, экскурсии, концерты и музыкальные эксперименты, в том числе опера без слов, органные выступления с диджей-сетами и джазовый вечер к 110-летию Олега Лундстрема. Среди новых площадок – Театр кукол имени Образцова, "Цифровое деловое пространство", "Тон-центр" и "Воробьевы Холл".

