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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о возможной отправке британской миссии на Марс к 2040 году. Дипломат прокомментировала это высказывание в своем телеграм-канале.

Ранее Трасс сказала, что такая экспедиция могла бы состояться под ее руководством, если бы ее не отстранили от должности главы правительства.

"А вот тут не поспоришь: исход был бы неминуем – хоть на Марс", – написала Захарова.

Трасс заняла пост премьера Британии 6 сентября 2022 года и уже на 45-й день пребывания в должности объявила о своей отставке.

Ранее Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с европейскими представителями, которые хотят сохранить связи с Россией. Она подчеркнула, что диалог возможен при уважительном отношении, а не попытках давления и распространении недостоверной информации.

Кроме того, Захарова выразила надежду, что встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС поможет найти путь к стабилизации международной обстановки.