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Представителям европейской власти стоит прислушаться к своему народу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на призыв итальянского певца Аль Бано к премьеру Италии отказаться от санкций против России.

По словам Захаровой, артист предложил итальянскому премьеру начать работу над долгосрочным урегулированием ситуации на Украине. Кроме того, Аль Бано указал на глубокие исторические и культурные связи, которые связывают Россию и Италию.

"Народ и его выдающиеся представители, такие как Аль Бано, вновь оказываются гораздо мудрее своих европейских правителей. Может быть, пора прислушаться?" – отметила дипломат.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, как итальянские власти отреагировали на молодежные протесты. По ее словам, в них увидели "иностранный след", а в местных СМИ начали говорить о "русских тенях" за спинами итальянских подростков.

Захарова отметила, что у властей Италии, судя по последним событиям, возникли серьезные сложности с восприятием мнений, которые не вписываются в привычную политическую повестку.

"Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?" – написала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что в осенне-зимний период в странах Евросоюза могут пройти новые протестные волны. Они будут вызваны удорожанием жизни, ростом топливных цен и недовольством молодых граждан.

Помимо этого, в Италии акции водителей грузовиков из-за топливных цен повлекли за собой блокировку дорог и сбои в поставках. В Греции тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы с требованиями увеличить финансирование образования и сделать жилье доступнее.

