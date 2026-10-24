Количество пострадавших при ударе ВСУ по дому в ЛНР увеличилось до 6

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Количество пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в Луганской Народной Республике увеличилось до шести человек. Об этом сообщила руководитель регионального министерства здравоохранения Наталия Пащенко в MAX.

По ее словам, изначально было известно о четырех пострадавших, позже за медицинской помощью обратились еще два человека.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написала Пащенко.

Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, в пятиэтажном доме повреждены кровля, фасад и выбито остекление. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий.

Ранее гражданское предприятие в Советском районе Орла подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ. Это произошло в час пик, когда люди возвращались домой к семьям. Позже стало известно, что пострадали 8 человек. Им будет оказана необходимая помощь.