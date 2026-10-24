24 октября, 20:55Происшествия
Количество пострадавших при ударе ВСУ по дому в ЛНР увеличилось до 6
Фото: ТАСС/Александр Река
Количество пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в Луганской Народной Республике увеличилось до шести человек. Об этом сообщила руководитель регионального министерства здравоохранения Наталия Пащенко в MAX.
По ее словам, изначально было известно о четырех пострадавших, позже за медицинской помощью обратились еще два человека.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написала Пащенко.
Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, в пятиэтажном доме повреждены кровля, фасад и выбито остекление. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий.
Ранее гражданское предприятие в Советском районе Орла подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ. Это произошло в час пик, когда люди возвращались домой к семьям. Позже стало известно, что пострадали 8 человек. Им будет оказана необходимая помощь.