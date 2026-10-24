Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку БПЛА

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Логистический центр Ozon в Омске попал под атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

"На месте работают оперативные службы", – написал глава региона.

По его словам, весь персонал был оперативно эвакуирован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, после атаки на логистический центр возникло возгорание. Предварительно, никто не пострадал.

Товары, размещенные в логистическом центре, были скрыты с витрины. Поставки продавцов логистический центр временно не принимает, а те, что были в пути, перенаправят на другие объекты. Логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими центрами.

Ранее Хоценко сообщил, что силы ПВО отражают атаку вражеских дронов на северный промышленный узел региона. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

18 октября под атаку БПЛА также попал один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. В результате удара возникло возгорание. Сотрудники были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.