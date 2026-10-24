24 октября, 12:20Происшествия
Электроснабжение Запорожской области нарушено из-за аварии
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Атака беспилотников на магистральные энергосети за пределами Запорожской области привела к нарушению электроснабжения в регионе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Аварийные работы ведутся, заверил губернатор: их не остановят, пока ситуация не стабилизируется. Он попросил всех сохранять спокойствие. По словам Балицкого, восстановительные работы держит на особом контроле федеральный центр.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА в хуторе Белом Темрюкского района загорелась подстанция. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение трех поселков.
Также обломки украинских беспилотников упали в трех муниципалитетах края. В Абинске, например, они рухнули во двор частного дома: там повреждены окна и частично стены, а в двух соседних домах пострадало остекление.