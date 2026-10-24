Подстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков беспилотника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подстанция в хуторе Белом Темрюкского района загорелась в ночь на 24 октября после падения обломков украинского БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты восстанавливают электроснабжение трех поселков. Возгорание на энергообъекте возникло после падения обломков.

В ту же ночь обломки украинских БПЛА упали в трех муниципалитетах края. В Абинске они рухнули во двор частного дома: там повреждены окна и частично стены, а в двух соседних домах пострадало остекление.

В Ейском районе падение беспилотника повредило окна в двух многоквартирных домах.

Пострадавших нет ни в одном из случаев. На местах задействованы оперативные и специальные службы.

Ранее при ракетном ударе ВСУ по гражданскому предприятию в Орле пострадали восемь человек. У большинства травмы и повреждения незначительные. На месте работают оперативные службы. Принимаются меры для локализации последствий.

