24 октября, 09:16Происшествия
Подстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков беспилотника
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подстанция в хуторе Белом Темрюкского района загорелась в ночь на 24 октября после падения обломков украинского БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты восстанавливают электроснабжение трех поселков. Возгорание на энергообъекте возникло после падения обломков.
В ту же ночь обломки украинских БПЛА упали в трех муниципалитетах края. В Абинске они рухнули во двор частного дома: там повреждены окна и частично стены, а в двух соседних домах пострадало остекление.
В Ейском районе падение беспилотника повредило окна в двух многоквартирных домах.
Пострадавших нет ни в одном из случаев. На местах задействованы оперативные и специальные службы.
Ранее при ракетном ударе ВСУ по гражданскому предприятию в Орле пострадали восемь человек. У большинства травмы и повреждения незначительные. На месте работают оперативные службы. Принимаются меры для локализации последствий.