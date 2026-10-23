Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате удара украинских войск по пассажирскому автобусу в Клинцовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел вблизи поселка Халтурино. Под удар попал автобус, следовавший по маршруту Москва – Новозыбков.

"К сожалению, погибла женщина. Выражаю родным и близким соболезнования. Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь", – добавил Ковальчук.

Ранее восемь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по гражданскому предприятию в Орле. У большинства незначительные травмы и повреждения. На месте работают оперативные службы, принимаются меры, направленные на локализацию последствий.

Между тем в Пермском крае при атаке БПЛА был незначительно поврежден промышленный объект. Кроме того, в результате отражения атаки повреждения получили окна двух квартир в многоквартирных домах Березников и Соликамска. Пострадавших нет.