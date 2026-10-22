Три человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двое мужчин и женщина получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

Один из мужчин пострадал в Борисовском округе. На автодороге Стригуны – Новоалександровка дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего водитель получил осколочное ранение.

Второй мужчина получил акубаротравму в селе Белянка Шебекинского округа. Там на территории частного дома произошла детонация FPV-дрона. Женщина также пострадала от атаки беспилотника в городе Грайворон, у нее диагностирована акубаротравма.

Ранее женщина и сотрудник скорой помощи получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Мирная жительница пострадала от удара FPV-дрона в селе Казинка Валуйского округа.