Гражданин Белоруссии пострадал при попадании БПЛА в фуру в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гражданин Белоруссии получил травмы в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю в Жуковском районе Брянской области, сообщает БелТА со ссылкой на МИД Белоруссии.

По информации дипведомства, инцидент произошел 22 октября в 05:33. Дрон попал в фуру. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы. Отмечается, что угрозы жизни нет.

Ранее в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании погибли два инженера. Тела погибших обнаружили спасатели МЧС России. Власти региона выразили соболезнования их родным и близким.

Кроме того, при атаке ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали четыре человека. Инцидент произошел вечером 20 октября на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка.

