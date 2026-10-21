Два инженера погибли в результате удара БПЛА по Луганской телефонной компании

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"

Два инженера погибли в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Тела погибших обнаружили спасатели МЧС России. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты.

Кроме того, выросло число пострадавших в рейсовом автобусе Ростов-на-Дону – Стаханов. Пасечник отметил, что за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. Все пять пострадавших пассажиров находятся под наблюдением медиков.

ВСУ в ночь на 21 октября атаковали Луганск. В результате удара загорелось здание городской телефонной компании, огонь охватил этажи с первого по десятый. Также оказались повреждены фасады соседних зданий.

По словам сотрудника предприятия, после того как стали слышны хлопки, часть работников успела укрыться в подвале. Однако несколько человек не спустились.

Кроме того, в Новоайдарском округе при атаке дрона на служебный автомобиль "Луганскгаз" погиб работник, а на дороге Кировск – Фрунзе погибли двое мужчин.