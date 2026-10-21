Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 15:51

Происшествия

Два инженера погибли в результате удара БПЛА по Луганской телефонной компании

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"

Два инженера погибли в результате атаки беспилотника на здание Луганской телефонной компании. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Тела погибших обнаружили спасатели МЧС России. Глава региона выразил соболезнования их родным и близким. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты.

Кроме того, выросло число пострадавших в рейсовом автобусе Ростов-на-Дону – Стаханов. Пасечник отметил, что за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. Все пять пострадавших пассажиров находятся под наблюдением медиков.

ВСУ в ночь на 21 октября атаковали Луганск. В результате удара загорелось здание городской телефонной компании, огонь охватил этажи с первого по десятый. Также оказались повреждены фасады соседних зданий.

По словам сотрудника предприятия, после того как стали слышны хлопки, часть работников успела укрыться в подвале. Однако несколько человек не спустились.

Кроме того, в Новоайдарском округе при атаке дрона на служебный автомобиль "Луганскгаз" погиб работник, а на дороге Кировск – Фрунзе погибли двое мужчин.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика