Окна выбило при падении обломков БПЛА в санатории в Туапсинском округе

Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com

В Туапсинском округе обломки БПЛА, упавшие на территории одного из санитарно-курортных предприятий, повредили остекление трех зданий, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Кроме того, окна выбило в двух нежилых частных домах на территории дачного поселка в селе Шепси. Пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее четыре человека получили травмы после атаки ВСУ на рейсовый автобус Ростов-на-Дону – Стаханов в ЛНР. Инцидент произошел вечером 20 октября на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка.

Также в Брянске беспилотник упал на крышу жилого дома. В результате пострадали два человека, которых после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, вражеский дрон-камикадзе атаковал фуру в Новозыбковском районе Брянской области. Водитель получил ранения, его госпитализировали.

