Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

Инцидент произошел вечером 20 октября на участке дороги Луганск – Перевальск в районе поселка Михайловка. В автобусе находились 10 пассажиров и водитель.

В результате пострадали 4 человека. Их оперативно доставили в медучреждения. Для оказания помощи пострадавшим, а также другим пассажирам, задействованы все необходимые службы.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали при атаке БПЛА ВСУ на ЛНР. Средства противовоздушной обороны и силы мобильных огневых групп над территорией республики ликвидировали более 40 воздушных целей. Следственное управление Следственного комитета РФ фиксирует преступления.