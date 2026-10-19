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19 октября, 17:22

Происшествия

Три человека погибли после удара ВСУ по машине ритуальной службы под Луганском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека погибли после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине ритуальной службы в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

По словам Пасечника, ВСУ нанесли удар по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего, на автодороге около Первомайска. Кроме того, в Славяносербском округе дрон атаковал грузовик – пострадал водитель. На том же участке при повторном ударе ранение получил второй мужчина.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники сразу в нескольких частях Воронежской области. Всего над одним городским округом и 11 районами региона сбили 18 летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого над территорией Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали 135 украинских дронов. Обломки дронов упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье Ломоносовского района повреждено 55 припаркованных автомобилей.

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