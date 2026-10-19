Над Воронежской областью за ночь сбили 18 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники сразу в нескольких частях Воронежской области. Всего над одним городским округом и 11 районами региона сбили 18 летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в MAX.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Гусев уточнил, что сведения о последствиях ночного инцидента пока предварительные.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали семь человек. В Белгороде при повторном ударе по инфраструктурному объекту ранения получили двое мужчин, еще четверо пострадали при атаке на автомобиль на трассе Белгород – Шебекино.