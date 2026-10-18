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18 октября, 21:07

Происшествия

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали семь человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали семь человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде при повторном ударе БПЛА по инфраструктурному объекту осколочные ранения получили двое мужчин – их госпитализировали. Еще четверо мужчин пострадали при атаке беспилотника на легковой автомобиль на трассе Белгород – Шебекино. Всех четверых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

В селе Новая Таволжанка мужчина получил осколочные ранения ног при детонации беспилотника.

В результате атак также повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты. Последствия зафиксировали в Белгороде, Шебекине, Белгородском и Шебекинском округах, Грайвороне, Краснояружском и Ракитянском округах.

В хуторе Колотиловском Краснояружского округа загорелся частный дом, а в селе Бехлевка Белгородского округа сгорел легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за 12 часов сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 20:00 по московскому времени БПЛА перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Санкт-Петербурге

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