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18 октября, 13:06

Происшествия

Прокуратура Ленобласти открыла горячую линию после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Ленинградской области открыла горячую линию после атаки БПЛА, сообщает ведомство.

Ведомство держит на контроле соблюдение прав граждан. За обстановкой на местах лично следят городские и районные прокуроры. Кроме того, для жителей Всеволожска, чьи квартиры пострадали при ночной атаке, развернули пункт временного размещения в Доме культуры.

Глава района Лира Бурак рассказала, что приехала на место повреждения жилого дома в 04:00. Вместе с главой районной администрации Андреем Воропаевым она проконтролировала работу с пострадавшими.

Часть квартир в поврежденном доме залита. Власти прорабатывают варианты дальнейшего размещения жильцов. В частности, рассматривается предоставление мест в гостинице или лагере "Островки".

"Никого не оставим в беде, каждый получит необходимую помощь и поддержку", – подчеркнула Бурак.

По ее словам, обстановка в районе после атаки полностью стабилизирована. Глава района поблагодарила службы и коллег, работавших этой ночью на месте последствий.

"Отработали быстро, слаженно и крайне профессионально", – отметила она.

Ночью 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В результате один человек погиб, пострадали 10. В больницах находятся 5 человек. Состояние 4 из них оценивается как средней тяжести, еще одного – как тяжелое.

Помимо этого, атаке беспилотников подвергся центр обработки данных VK. Также под удар попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

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