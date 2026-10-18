Один человек погиб и пять пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и пять пострадали при атаке БПЛА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры", – написал он в МАХ.

По словам Беглова, пострадавшие находятся в больницах. Кроме того, при атаке были повреждены 12 многоквартирных жилых домов и 2 частных. В настоящее время там идут восстановительные работы.

Эвакуированные ночью жители начали возвращаться в свои дома. Силы МЧС продолжают работать по ликвидации пожаров на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе.

БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Также под атаку попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

На этом фоне жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

