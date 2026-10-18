Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

В пресс-службе аэропорта отметили, что все службы воздушной гавани усилены и готовы к началу обслуживания рейсов.

"Мы просим пассажиров отслеживать статусы своих рейсов и набраться терпения. Полное восстановление расписания ожидается в течение суток. Начинаем подготовку к обслуживанию рейсов", – добавили в пресс-службе.

Также там подчеркнули, что инфраструктура аэропорта не пострадала в результате атаки БПЛА на город. Наземные службы оперативно приступят к обслуживанию рейсов сразу после снятия ограничений в воздушном пространстве.

В настоящее время аэропорт открывает доступ к инфраструктуре терминала. Приоритетом является безопасность пассажиров.

Вражеские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Над территорией области сбили 135 БПЛА.

Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Также под атаку попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

Во Всеволожском районе региона после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. В результате госпитализированы четыре человека.

На этом фоне жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.