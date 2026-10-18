Силы ПВО РФ сбили 135 БПЛА над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали 135 украинских БПЛА над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, было зафиксировано падение обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей.

Также фиксировалось аварийное отключение электричества. В настоящее время специалисты проводят аварийные работы и восстанавливают подачу электричества. В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов и около 20 тысяч человек.

В Гатчинском и Ломоносовском районах обошлось без пострадавших. При этом во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. В результате госпитализированы четыре человека – женщина и трое детей. У них наблюдаются симптомы токсического действия окиси углерода.

БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Также возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

На фоне произошедшего жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

