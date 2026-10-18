Над Ленинградской областью сбили 17 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ленинградской области отражают атаку беспилотников. Средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 17 аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Глава региона уточнил, что боевая работа продолжается. Других подробностей о ходе атаки он не привел.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 87 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

На фоне атаки во Внуково и Домодедово действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.