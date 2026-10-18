02:23Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще 25 беспилотников на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Количество уничтоженных на подлете к столице беспилотников продолжает расти. Силы противовоздушной обороны сбили еще 25 аппаратов, сообщил Сергей Собянин.
Таким образом, с учетом предыдущих сообщений мэра об уничтожении 62 дронов общее число достигло 87.
Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.
На фоне продолжающейся атаки ограничения ввели в двух московских аэропортах. Во Внуково и Домодедово временно приостановили прием и выпуск воздушных судов.