Силы ПВО Минобороны сбили еще 25 беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Количество уничтоженных на подлете к столице беспилотников продолжает расти. Силы противовоздушной обороны сбили еще 25 аппаратов, сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, с учетом предыдущих сообщений мэра об уничтожении 62 дронов общее число достигло 87.

Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.

На фоне продолжающейся атаки ограничения ввели в двух московских аэропортах. Во Внуково и Домодедово временно приостановили прием и выпуск воздушных судов.