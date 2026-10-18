Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Еще 11 летевших на Москву дронов уничтожили военные, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 51 беспилотника. Таким образом, общее число сбитых с вечера 17 октября дронов достигло 62.

На фоне атаки во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.