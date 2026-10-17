В Румынии сбили два беспилотника

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Два беспилотных летательных аппарата сбили истребители ВВС Румынии в национальном воздушном пространстве, сообщило министерство обороны Румынии.

На боевом дежурстве находились истребители F-16, они вылетели с 86-й авиабазы в Борче. Примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный радары зафиксировали группу воздушных целей. Они двигались в юго-западном направлении.

Первую цель сбили в 18:01, вторую – в 18:05. Оба беспилотника были сбиты над территориальными водами Румынии, уточнило военное ведомство. Происхождение аппаратов в министерстве обороны не уточнили.

Ранее служба воздушных операций национальной армии Молдавии обнаружила беспилотник. Он вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. Беспилотник, который пролетел через Молдавию, упал в румынском уезде Сучава.

