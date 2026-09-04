В Минобороны Финляндии заявили об уведомлении от России об отклонившемся БПЛА

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Финляндия получила от российской стороны уведомление о том, что картографический дрон мог отклониться от курса. Об этом сообщил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.

"У нас есть информация, полученная от российской гражданской авиации, о том, что картографический дрон мог отклониться в ходе работ гражданских служб, что, в принципе, не является чем-то необычным", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, уведомление поступило за несколько дней до того, как беспилотник был обнаружен в Порвоо. Финские правоохранители выясняют, идет ли речь об одном и том же аппарате.

"Важно помнить, что не все события являются проявлением враждебных действий и все это необходимо тщательно выяснить", – добавил министр.

Ранее МИД Финляндии вызвал посла России в республике Павла Кузнецова в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства. У дипломата запросили разъяснения по данному инциденту.

