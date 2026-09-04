Восемь домов передали под заселение по реновации в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восемь новостроек переданы под заселение в Зеленограде с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая жилая площадь переданных зданий превышает 120 тысяч квадратных метров. Пять домов площадью более 87 тысяч "квадратов" расположены в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове, там жилая площадь составляет свыше 34 тысяч квадратных метров.

В рамках программы горожане получают квартиры с улучшенной планировкой – большими коридорами и кухнями. Жилье передается с готовой отделкой, что позволяет переселиться как можно скорее, не тратясь на ремонт. На прилегающих территориях проведены благоустройство и озеленение.

На первых этажах новых зданий будут открываться объекты социально-бытового назначения – магазины, пункты выдачи заказов, медцентры, игровые пространства для детей и студии.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что всего в программу реновации в Зеленограде включены 34 старых дома. Жители 17 зданий уже переехали, еще шесть объектов находятся в процессе расселения.

Ранее стало известно, что жители 25 старых домов в Дмитровском районе уже переехали или переселяются в новостройки по реновации. Там с 2019 года полностью расселили 17 зданий. Новостройки возводят в тех же районах, поэтому горожанам не приходится привыкать к новой инфраструктуре.