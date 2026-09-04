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04 сентября, 18:37

Политика

Полиция Германии проверяет письмо с признанием в диверсиях на подстанциях

Фото: 123RF.com/foottoo

Полиция Германии устанавливает подлинность письма с признанием в диверсиях на нескольких электроподстанциях, сообщает агентство DPA.

В письме, автор которого называет себя мужчиной из города Гевельсберг в Северном Рейне – Вестфалии, мотивом указана борьба с использованием ископаемого топлива в энергетике. Полиция ведет розыск автора.

"Сначала необходимо установить, идет ли речь действительно о подозреваемом в преступлении или о самозванце", – объяснил представитель региональной полиции.

В письме также фигурирует подстанция в населенном пункте Вайсвайлер под Аахеном, которую полиция осматривала утром в пятницу, 4 сентября. Кроме того, в ночь на 4 сентября полиция осматривала подстанцию в Гарденкезее в Нижней Саксонии, поскольку патруль обнаружил там "находку". Детали не разглашаются.

Вечером 3 сентября полиция выезжала на подстанцию в Дормагене (Северный Рейн – Вестфалия) из-за подозрительного предмета, который обнаружил прохожий.

Ранее немецкие полицейские обнаружили шесть пусковых устройств около электроподстанции, где до этого произошел сбой, в городе Бергхайм. По версии следствия, они предназначались для заброса провода на ЛЭП с помощью пиротехники. Правоохранители подчеркнули, что находка указывает на умышленный характер аварии.

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