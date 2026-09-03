Шесть пусковых установок обнаружено возле поврежденной подстанции в Германии

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Правоохранительные органы Германии обнаружили шесть пусковых устройств около электроподстанции, где ранее произошел сбой, в городе Бергхайм. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на главу криминальной полиции Кельна Михаэля Эссера.

По версии следствия, они предназначались для заброса провода на ЛЭП с помощью пиротехники. Правоохранители подчеркнули, что находка указывает на умышленный характер аварии.

Следствие проверяет связь с недавним инцидентом в Бранденбурге, где неизвестные пытались вызвать короткое замыкание на ЛЭП у электростанции "Йеншвальде". В обоих случаях, предположительно, использовалась пиротехника.

Уголовное дело возбуждено по статьям о возможной антиконституционной диверсии и нарушении работы предприятий общественного пользования. Изъятые механизмы проверят на ДНК, конкретных подозреваемых пока нет.

Ранее в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 был обнаружен БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Позже местная полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Берлин возложил ответственность за произошедшее на Москву, не предоставив конкретных доказательств. При этом в России инцидент назвали наспех состряпанной провокацией.