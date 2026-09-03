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03 сентября, 08:29

Общество

Москвичей предупредили об агрессивном вторжении осени в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в Москве ожидается резкое вторжение осени: столбики термометров опустятся до 14–17 градусов. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные природа словно щелкнет выключателем. В субботу (5 сентября 2026 года. – Прим. ред.) начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом", – сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду. На каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды – более трети месячной нормы.

Между тем в четверг, 3 сентября, в столице прогнозируются облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса, а в Подмосковье – 17–22 градуса. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

Сильный ветер ожидается в Москве 3 сентября

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