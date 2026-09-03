Греф заявил, что экономика РФ находится в ситуации "переохлаждения"

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика находится в состоянии "переохлаждения". Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума.

"На сегодняшний день, по-моему, это уже очевидно. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя", – приводит его слова ТАСС.

Греф отметил существенное снижение индикатора бизнес-климата летом, а также падение уровня безработицы, потребления и валового накопления основного капитала. По его словам, все эти факторы указывают на необходимость перехода к политике поддержки и стимулирования инвестиций.

"Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%", – подчеркнул глава Сбербанка.

Он добавил, что ключевой задачей стабилизации экономического роста является возврат к таким нормализованным показателям.

Между тем в Госдуме ранее спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых в сентябре. В конце июля регулятор снизил ее на 0,25 процентного пункта.

Как отметили в ЦБ, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с "разовыми факторами". При этом оценка устойчивой инфляции сохранилась на уровне 4–5% в пересчете на год.