Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 08:36

Экономика

Греф заявил, что экономика РФ находится в ситуации "переохлаждения"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика находится в состоянии "переохлаждения". Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума.

"На сегодняшний день, по-моему, это уже очевидно. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя", – приводит его слова ТАСС.

Греф отметил существенное снижение индикатора бизнес-климата летом, а также падение уровня безработицы, потребления и валового накопления основного капитала. По его словам, все эти факторы указывают на необходимость перехода к политике поддержки и стимулирования инвестиций.

"Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%", – подчеркнул глава Сбербанка.

Он добавил, что ключевой задачей стабилизации экономического роста является возврат к таким нормализованным показателям.

Между тем в Госдуме ранее спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых в сентябре. В конце июля регулятор снизил ее на 0,25 процентного пункта.

Как отметили в ЦБ, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с "разовыми факторами". При этом оценка устойчивой инфляции сохранилась на уровне 4–5% в пересчете на год.

Читайте также


экономикаГерман Греф

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика