Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 09:19

Политика

Захарова заявила, что РФ не бросит своих в случае с захватом судна Норвегией

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан в случае захвата Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом она сообщила в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Дипломат подчеркнула, что это касается всех россиян независимо от их статуса.

"Российская дипломатия <...> всегда приходит на помощь и отстаивает права тогда, когда наши попадают в сложную ситуацию", – сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что такая задача поставлена перед МИД не только на бумаге, но и является результатом работы главы ведомства Сергея Лаврова.

Ранее на сайте губернатора Шпицбергена появилась информация о том, что норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз". Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения.

Позже министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что экипаж судна находится в безопасности. В свою очередь, полномочный представитель президента РФ по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев подчеркнул, что норвежская сторона нарушила правовые нормы.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежомМария ЗахароваСергей Лавров

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика