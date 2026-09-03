Захарова заявила, что РФ не бросит своих в случае с захватом судна Норвегией

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своих граждан в случае захвата Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом она сообщила в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Дипломат подчеркнула, что это касается всех россиян независимо от их статуса.

"Российская дипломатия <...> всегда приходит на помощь и отстаивает права тогда, когда наши попадают в сложную ситуацию", – сказала она.

Кроме того, Захарова отметила, что такая задача поставлена перед МИД не только на бумаге, но и является результатом работы главы ведомства Сергея Лаврова.

Ранее на сайте губернатора Шпицбергена появилась информация о том, что норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз". Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения.

Позже министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что экипаж судна находится в безопасности. В свою очередь, полномочный представитель президента РФ по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев подчеркнул, что норвежская сторона нарушила правовые нормы.