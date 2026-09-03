Собянин сообщил об уничтожении уже 86 БПЛА на подлете к Москве

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Еще 14 вражеских беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве в четверг, 3 сентября. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере MAX.

К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Они уже приступили к работе.

Ранее силы ПВО сбили еще 8 беспилотников, летевших в сторону Москвы. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 86 украинских дронов.

На фоне угрозы аэропорты Домодедово и Шереметьево изменили режим работы. Первая авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, а вторая перешла на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.