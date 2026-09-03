Собянин: сбиты еще 8 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам главы города, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Очередная атака вражеских беспилотников на столицу началась ночью в среду, 2 сентября, и продолжилась 3-го числа. С начала суток уже уничтожено 72 дрона.

На фоне угрозы аэропорты Домодедово и Шереметьево изменили режим работы. Первая авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, а вторая перешла на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.