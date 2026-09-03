Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 09:22

Политика

Путин заявил, что особый правовой режим для БПЛА должен быть запущен в ДФО с 2027 года

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Особый правовой режим для беспилотников должен быть запущен на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим", – отметил президент.

Он пояснил, что режим поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии.

Кроме того, Путин указал, что тестирование технологических решений на Дальнем Востоке нужно сделать максимально удобным, в том числе "без хождения по кабинетам и множества согласований".

Также важна и обратная связь от инновационных компаний, которые могут высказать, что именно мешает внедрению новых технологий, а также что нужно поправить в регуляторике, заключил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем принимают участие представители 75 стран, в числе которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

По итогам ВЭФ планируется заключить около 380 соглашений общей стоимостью 6,5 триллиона рублей. Среди них – проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Владимир Путин прибыл во Владивосток

Читайте также


властьполитикатехнологииВладимир Путин

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика