Путин заявил, что особый правовой режим для БПЛА должен быть запущен в ДФО с 2027 года

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Особый правовой режим для беспилотников должен быть запущен на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим", – отметил президент.

Он пояснил, что режим поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии.

Кроме того, Путин указал, что тестирование технологических решений на Дальнем Востоке нужно сделать максимально удобным, в том числе "без хождения по кабинетам и множества согласований".

Также важна и обратная связь от инновационных компаний, которые могут высказать, что именно мешает внедрению новых технологий, а также что нужно поправить в регуляторике, заключил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем принимают участие представители 75 стран, в числе которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

По итогам ВЭФ планируется заключить около 380 соглашений общей стоимостью 6,5 триллиона рублей. Среди них – проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали (БАМ).