Новак отметил незначительный дефицит топлива на заправках

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Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах в настоящий момент, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы, безусловно, наблюдаем еще незначительный дефицит на заправках и особенно в регионах в первую очередь Сибирского, Уральского федеральных округов. Связано это с логистикой", – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась, на этой неделе власти видят позитивные изменения. В регионах постоянно проводятся штабы и мониторинг.

Для балансировки спроса и предложения планируется увеличить производство на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нарастить поставки импортного бензина. Новак также сообщил, что ряд НПЗ уже поставили дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, после чего ситуация улучшилась.

Отвечая на вопрос о ремонте заводов, Новак заверил, что мощностей России хватит, чтобы восстановить 100% НПЗ.

"Безусловно, все ремонты, которые производятся на основе отечественных технологий, отечественного оборудования, здесь никаких проблем нет. Наша компания, наша промышленность обеспечивает полностью необходимыми ресурсами и оборудованием", – сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что безопасность объектов электроэнергетики – крупных ТЭЦ и подстанций – находится на особом контроле правительства.

Ранее российский кабмин разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Решение будет действовать до 30 июня 2027 года.

До этого Новак поручал Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Вице-премьер призвал действовать превентивно.