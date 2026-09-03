Путин заявил, что правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой

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Правительству и Центральному банку РФ удается проходить между Сциллой и Харибдой в проведении макроэкономической политики, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Его слова передает "Газета.ру".

Выражение "между Сциллой и Харибдой" означает необходимость выбора между двумя опасностями. Оно аналогично по смыслу фразе "между молотом и наковальней".

Российский лидер в ходе мероприятия также указал, что дефицит федбюджета в России не представляет критической угрозы. Тем не менее бюджетные средства надо расходовать с учетом приоритетов, добавил он. Путин также выразил уверенность, что вопрос с дефицитом будет решен.

При этом глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что экономика страны сейчас находится в состоянии "переохлаждения". Он отметил существенное снижение индикатора бизнес-климата летом, а также падение уровня безработицы, потребления и валового накопления основного капитала.