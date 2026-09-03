Глава ВТБ Костин: ключевая ставка больше не будет повышаться

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Ключевая ставка в России больше повышаться не будет. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума.

"На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время, постоянно, понемножку спускаться", – отметил Костин.

При этом банкир признал, что хотел бы видеть более активные шаги со стороны Центробанка, однако, по его словам, регулятор, вероятно, будет действовать осторожно.

В настоящее время ключевая ставка составляет 14% годовых. В Госдуме считают, что на следующем заседании в сентябре ЦБ сохранит ее. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков с небольшой долей оптимизма допустил снижение на 0,25 процентного пункта.

При этом зампред Центробанка Алексей Заботкин уточнял, что возможности для дальнейшего снижения ставки уменьшились. Решения регулятор будет принимать исходя из задачи вернуться к целевой инфляции в 4% к 2027 году.