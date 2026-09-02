02 сентября, 11:23Экономика
В Госдуме спрогнозировали сохранение ключевой ставки в сентябре
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Банк России на заседании в сентябре сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума-2026.
"Допускаю, с небольшой долей оптимизма, снижение на 0,25 процентного пункта", – добавил Аксаков.
В настоящее время ключевая ставка составляет 14% годовых. В конце июля регулятор снизил ее в десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта.
Как отметили в регуляторе, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с "разовыми факторами". При этом оценка устойчивой инфляции сохранилась на уровне 4–5% в пересчете на год.
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