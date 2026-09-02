ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Торезе в годы ВОВ

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Управление ФСБ России по ДНР рассекретило архивные материалы о преступлениях германских захватчиков в Чистякове, ныне Торезе, в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы.

Согласно архивным данным, во время оккупации Чистякова и расположенных рядом рабочих поселков немцы расстреляли 535 мужчин, 30 женщин и 12 детей. Еще 4 008 человек подверглись истязаниям, насилию и пыткам.

В концлагеря были угнаны 3 887 мужчин, 5 676 женщин и 94 ребенка – всего 9 657 человек. В документах также говорится о преступлениях в отношении советских военнопленных, больных и раненых военнослужащих. Число людей, подвергшихся пыткам, истязаниям и убийствам, составило 6 994 человека.

После оккупации Чистяковского района захватчики организовали лагерь для военнопленных солдат и командиров Красной армии. Свыше 3 тысяч человек выселили на улицы и оставили без жилья, чтобы освободить место для лагеря.

"Имели место случаи, когда больных выносили в холодное помещение и умертвляли голодом и холодом", – сказано в рассекреченных документах.

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