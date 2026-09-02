Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:29

Политика

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Торезе в годы ВОВ

Фото: 123RF.com/trattieritratti

Управление ФСБ России по ДНР рассекретило архивные материалы о преступлениях германских захватчиков в Чистякове, ныне Торезе, в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы.

Согласно архивным данным, во время оккупации Чистякова и расположенных рядом рабочих поселков немцы расстреляли 535 мужчин, 30 женщин и 12 детей. Еще 4 008 человек подверглись истязаниям, насилию и пыткам.

В концлагеря были угнаны 3 887 мужчин, 5 676 женщин и 94 ребенка – всего 9 657 человек. В документах также говорится о преступлениях в отношении советских военнопленных, больных и раненых военнослужащих. Число людей, подвергшихся пыткам, истязаниям и убийствам, составило 6 994 человека.

После оккупации Чистяковского района захватчики организовали лагерь для военнопленных солдат и командиров Красной армии. Свыше 3 тысяч человек выселили на улицы и оставили без жилья, чтобы освободить место для лагеря.

"Имели место случаи, когда больных выносили в холодное помещение и умертвляли голодом и холодом", – сказано в рассекреченных документах.

Ранее на Балтийской косе в Калининградской области обнаружили немецкий легкий танк Panzerkampfwagen II Ausführung L Luchs времен Второй мировой войны. В мире в целости сохранились только два таких танка, а в России не находили даже отдельных частей. Машина почти полностью комплектная, имеет башню, вооружение и пробоину от снаряда советского Т-34-85.

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика