Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих выплаты школьникам к учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники активизировались на теме "выплат к школе" в начале нового учебного года, предупредила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

Злоумышленники ссылаются на "федеральную выплату всем школьникам" как компенсацию затрат на новый учебный год. Они просят родителей перейти по ссылке и ввести карточные данные, CVV-код или код из СМС. Лантратова предостерегла от ввода какой-либо информации в таких случаях.

По словам омбудсмена, общефедеральной выплаты на всех школьников в 2026-м нет. Актуальные сведения о мерах поддержки рекомендуется получать только с официальных ресурсов. Например, на "Госуслугах" пользователи могут увидеть свои заявления, пособия и льготы, а также разрешить информирование о тех мерах соцподдержки, которые им положены.

Лантратова также посоветовала родителям школьников проверить меры поддержки в своем регионе – возможно, часть уже понесенных расходов еще можно компенсировать.

Ранее сообщалось, что аферисты звонят пенсионерам и сообщают об обнаруженных неучтенных рабочих периодах. Чтобы выглядеть убедительнее, они озвучивают настоящие адреса городских учреждений и предлагают записаться на прием в официальные инстанции. Под этим предлогом злоумышленники добывают у граждан паспортные данные и СМС-коды.

