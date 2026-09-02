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02 сентября, 11:08

Общество

Взрывотехники обезвредили снаряд времен ВОВ в Подмосковье

Фото: ruzaregion.ru

Пиротехники специализированного отряда "Мособлпожспас" обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в Рузском округе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По словам начальника маневренно-поисковой группы Дениса Совенкова, опасную находку обнаружили местные жители во время сбора грибов и ягод в лесном массиве примерно в 500 метрах от деревни Румянцево. Они передали информацию о подозрительном предмете операторам системы 112.

Прибывшие взрывотехники классифицировали объект как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны.

Совенков рассказал, что боеприпас поместили в специальный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.

Он также отметил, что работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Рузского муниципального округа с момента обнаружения снаряда и до его полной ликвидации.

Ранее неразорвавшийся артиллерийский снаряд нашли в деревне Поповкино Волоколамского округа Подмосковья. Он пролежал в земле более 80 лет. Боеприпас заметил местный житель во время работ на садовом участке.

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