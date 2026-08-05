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05 августа, 14:03

Происшествия

Неразорвавшийся снаряд времен ВОВ нашли под Волоколамском

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Неразорвавшийся артиллерийский снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в деревне Поповкино Волоколамского округа Подмосковья. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

Местный житель заметил боеприпас во время земляных работ на садовом участке в частном секторе и заявил о находке в единую службу экстренных вызовов "Система-112".

Прибывшие по вызову взрывотехники установили, что находка – 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли на безопасное расстояние от деревни, где обезвредили. Все прошло в штатном порядке, пострадавших нет.

Ранее похожая ситуация случилась в селе Ярополец под Волоколамском. Там нашли 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Его вывезли на полигон и уничтожили.

В этот же день в Волоколамском округе житель деревни Путятино заметил на своем участке ручную гранату РГД-33 времен войны. Ее тоже обезвредили.

Снаряд времен ВОВ нашли в центре Москвы

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