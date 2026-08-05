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05 августа, 17:41

Спорт

С экс-чемпиона мира по боксу Паркера сняли отстранение за допинг-пробу на кокаин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

С новозеландского боксера Джозефа Паркера снята временная дисквалификация, связанная с положительной допинг-пробой на кокаин. Об этом спортсмен заявил изданию ESPN.

Он подчеркнул, что рад подтвердить, что его временная дисквалификация снята, и пообещал скоро вернуться на ринг.

"Мне посоветовали пока ничего больше не говорить, пока уточняются детали. Спасибо всем моим поклонникам", – добавил Паркер.

Паркер сдал положительную допинг-пробу на кокаин 25 октября 2025 года, когда должен был встретиться на ринге с британцем Фабио Уордли. В итоге он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился временного чемпионского титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

По словам боксера, он проходил тестирование добровольно и положительный результат стал для него "настоящим сюрпризом", так как он не принимал запрещенных веществ.

В Британском совете по контролю за боксом также подтвердили, что боксер допущен к боям, но дополнительные комментарии давать не стали.

В 2016–2018 годах Паркер был чемпионом мира по версии WBO. На его счету – 36 побед и четыре поражения на профессиональном ринге.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика. По данным СМИ, во время сборов национальной команды Украины он принимал мельдоний. Он не сможет принимать участие в соревнованиях 4 года, кроме того, с ним разорвал контракт лондонский клуб.

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